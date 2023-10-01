مستشفى الولادة والأطفال ببريدة يجري أكثر من 6200 عملية في 8 أشهر

كشف تجمع القصيم الصحي عن تمكن مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إجراء أكثر من 6200 عملية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من العام الحالي 2023م.

وأوضح التجمع أن المجموع الكلي لعدد العمليات الجراحية التي أنجزها المستشفى في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام بلغت 6230 عملية توزعت على مختلف الأقسام والتخصصات الطبية بالمستشفى، كما أجرى 2087 عملية جراحية للأطفال، فيما كان عدد العلميات المنفذة خلال ذات الفترة لأمراض النساء 4143 عملية.

وأشار التجمع إلى أن عدد عمليات اليوم الواحد التي أجراها المستشفى بلغت 882 عملية، في حين كان عدد العمليات الجراحية المفتوحة قد بلغ 5348 عملية للمرضى والمستفيدين من خدمات المستشفى، في حين قدّم قسم الأشعة بمستشفى الولادة والأطفال خدماته لأكثر من 49900 مستفيد خلال المدة يناير - أغسطس" من العام الحالي .