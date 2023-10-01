النيجر: الجيش الفرنسي فشل في المساعدة بهزيمة الإرهاب

قال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبدالرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي الذي يستعد حاليًا لمغادرة بلاده فشل في المساعدة في هزيمة الإرهاب.

وأفادت "سبوتنيك أفريقيا" بأن تياني أكد أن القوات الفرنسية لم تقتصر على الفشل في مكافحة الإرهاب، بل إن هناك المزيد من الإرهابيين.

وأضاف تياني أن الفرنسيين الذين كانوا معهم في محاربة الإرهاب توقفوا عن التعاون من جانب واحد، وبالتالي فإن إقامتهم في النيجر تقترب من النهاية.

ووفقًا لتياني، فإن السلطات النيجيرية تستعد حاليًا لرحيل الجيش الفرنسي. وأشار إلى أن الجيش نفذ الانقلاب في النيجر بشكل محدد لأن السلطات لم تستمع إلى آرائهم بشأن القضايا الأمنية في البلاد.

إقرأ أيضًا:

فرنسا: السفير لدى النيجر قد غادر البلاد