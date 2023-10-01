قرعة الدور الثاني لكأس ألمانيا تضع بايرن ميونيخ في مهمة سهلة

أوقعت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا، التي أجريت مساء اليوم الأحد، بايرن ميونيخ في مواجهة سهلة ضد ساربروكن، أحد فرق دوري الدرجة الثالثة.

كما أسفرت القرعة عن صدام بين لايبزيج، حامل اللقب، وفولفسبورج، فيما يلعب بوروسيا دورتموند أمام هوفنهايم.

في المقابل، يحل بايرليفركوزن، متصدر الدوري الألماني حاليا، ضيفا على ساندهاوزن، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

ويشهد الدور الثاني أيضا مواجهة أخرى بين فريقين يلعبان بدوري الدرجة الأولى، حيث يلتقي شتوتجارت مع يونيون برلين.

يذكر أن مباريات الدور الثاني بكأس ألمانيا ستُتقام يومي 31 أكتوبر الجاري، والأول من نوفمبر المقبل.