أخضر السهام يستعد لمواجهة إيران في دورة الألعاب الآسيوية

يفتتح لاعبو المنتخب السعودي للسهام، عبدالعزيز الروضان وبلال العوضي ومجدي الصبحي، مشاركة أخضر السهام في منافسات غدٍ الإثنين، ضمن دورة الألعاب الآسيوية بالصين (هانغتشو 2022).

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الإيراني عند الساعة العاشرة صباحاً ضمن مواجهات الدور 8/1 للقوس المركب.

وفي الفردي، يواجه الروضان نظيره السنغافوري، والعوضي نظيره المنغولي ضمن مواجهات دور الـ32 للقوس المركب عند الساعة 12:15 ظهراً.

وفي دور الـ32 لفردي القوس الأولمبي، يلاقي اللاعب منصور علوي نظيره الياباني، وعبدالرحمن الموسى نظيره الماليزي عند الساعة 3:25 عصراً.

وفي منافسات القوس الأولمبي للسيدات، تلاقي سارة بن سلوم نظيرتها الكورية الشمالية، وشادن المرشود نظيرتها الماليزية، في تمام الساعة 4:15 ضمن مواجهات دور الـ32.