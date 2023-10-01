بوريل: الاتحاد الأوروبي سيزيد الدعم العسكري لأوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن التكتل سيزيد دعمه العسكري لأوكرانيا، وذلك بعد أن أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون للتمويل المؤقت لم يشمل المساعدات لكييف.

وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة التهديدات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين يقاتلون بشجاعة وقدرة.

وأضاف أنه إذا كانوا يرغبون في تحقيق نجاح أكبر، فيجب عليهم تزويدهم بأسلحة أفضل وأكثر فعالية.

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