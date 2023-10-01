دورة الألعاب الآسيوية.. 4 منافسات منتظرة في القوى للمنتخب السعودي

يواصل المنتخب السعودي لألعاب القوى، مشاركته بالدورة، عندما يحضر في أربع منافسات اليوم الإثنين، ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هانغتشو2022).

ويفتتح فريق التتابع 4×100م مشاركات اليوم، عندما يخوض تصفيات السباق عند التاسعة والنصف صباحًا بفريق مكون من سلطان الخالدي، وعبدالعزيز عطافي، وحمود علواني، ومحمود حافظ.

وتشهد تصفيات سباق 800م مشاركة عيسى غزواني، وسامي اليامي، عند الساعة 9:40 صباحًا.

وفي تمام الساعة 10:15 صباحًا، يحضر العداء محمد المعاوي في تصفيات سباق 400م حواجز.

ويحضر العداء عبدالله أبكر، في نهائي سباق 200م الذي يقام عند الساعة 2:55 ظهرًا بتوقيت السعودية، 7:55 مساءً بتوقيت الصين.