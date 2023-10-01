أتلتيكو مدريد يحوّل تأخره إلى فوز على قادش في الدوري الإسباني

حوّل أتلتيكو مدريد تأخره بثنائية نظيفة أمام ضيفه قادش إلى فوز بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب "واندا متروبوليتانو" مساء الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتقدم قادش بهدف مباغت حمل توقيع لوكاس بيريز، قبل أن يضيف زميله روجر مارتي الهدف الثاني في الدقيقة 27.

لكن آنخيل كوريا قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 32، وأضاف ناهويل مولينا هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 46.

ثم عاد كوريا لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لفريق العاصمة الإسبانية وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 66.

النتيجة رفعت رصيد أتلتيكو مدريد إلى 16 نقطة في المركز الرابع، ومازال لديه مباراة مؤجلة، مبتعدًا بفارق 5 نقاط خلف جاره اللدود ريال مدريد صاحب الصدارة.

وواصل أتلتيكو مدريد صحوته محققًا الفوز الرابع في آخر 5 مباريات لعبها.

في المقابل، توقف رصيد قادش، الذي تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم في البطولة مقابل فوزين و3 تعادلات، عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

وأسفرت باقي مباريات الأحد ضمن الجولة الثامنة عن فوز أوساسونا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-صفر، وريال بيتيس على ضيفه فالنسيا 3-صفر، في حين تعادل ألميريا مع ضيفه غرناطة 3-3.