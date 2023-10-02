حريق هائل يلتهم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر

اندلع حريق كبير في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، مما أدى لانهيار واجهة المبنى بالكامل، ونجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية في إخماد الحريق، فيما تجرى حاليًا أعمال التبريد.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية في مصر بأكثر من 20 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران، فيما شاركت مروحية هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة المصرية في محاولات إخماد الحريق.

كما دفعت القوات المسلحة المصرية في محافظة الإسماعيلية بسيارات الإطفاء التابعة لها للمعاونة في السيطرة على الحريق الذي اندلع بمبنى المديرية.

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😢

عاجل : حريق هائل بمدريه أمن الاسماعليه الآن

- اللهم سلم #الاسماعيليه وأهلها واحفظها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقوتك التي لا تُغلب من كل مكروه وسوء وكل من يريد بنا السوء وسائر البلاد والعباد برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله pic.twitter.com/24nKBwcG2C — Rabea Habashi (@HabashiRabea) October 2, 2023

وأعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي المحافظة لاستقبال مصابي الحريق.

وأفادت مصادر طبية لوسائل الإعلام المصرية، بأنه تمّ إنقاذ عدد من المجندين ولا يزال عدد آخر محاصرًا داخل المبنى؛ مضيفة أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

ويكافح رجال الحماية المدنية المصرية، لإنقاذ العالقين داخل المبنى بعد احتراقه، ونقل المصابين لسيارات الإسعاف لتلقي العلاج.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة المصرية، التي دفعت عدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، لعلاج ونقل المصابين للمستشفيات، أن هناك أكثر من ٣٠ حالة إصابة معظمهم بالاختناق وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.