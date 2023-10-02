الاتحاد والنصر في مهمة آسيوية.. مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين إقامة مباريات عدة، سواء على المستوى الآسيوي أو في الدوريات الأوروبية الكبرى، لعل أبرزها مباراتا الاتحاد والنصر في دوري أبطال آسيا.

الاتحاد يحل ضيفًا على سباهان أصفهان الإيراني، فيما يستقبل النصر نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة القارية.

وكان الاتحاد تغلب على أجمك الأوزبكي، فيما فاز النصر على بيرسبوليس في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

وفي الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يلتقي تشيلسي وفولهام في ديربي لندني منتظر.

مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا

الساعة 07:00 مساءً.. سباهان أصفهان الإيراني والاتحاد.. عبر شبكة قنوات SSC.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر واستقلال دوشنبه الطاجيكي.. عبر شبكة قنوات SSC.

الدوري الإنجليزي

الساعة 10:00 مساءً.. فولهام وتشيلسي.. عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

الساعة 10:00 مساءً.. لاس بالماس وسيلتا فيجو.. عبر بي إن سبورتس 3.

كأس الاتحاد الآسيوي

الساعة 07:00 مساءً.. العربي الكويتي والنجمة اللبناني.

الساعة 09:00 مساءً.. الرفاع البحريني والزوراء العراقي.