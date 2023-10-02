اجتماع لمناقشة زيادة الأجانب في دوري روشن

يجري اجتماع اليوم الإثنين بين مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق.

ويدرس المسؤولون، حسب ما كشفت عنه صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الإثنين، زيادة عدد اللاعبين المحترفين من 8 إلى 10 لاعبين.

وسيحضر الاجتماع كل من ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم، الأمين العام، وسعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وناصر لارجيت، المدير الفني، وممثل من لجنة المسابقات.

وأوضحت الصحيفة أن مناقشات اليوم ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره بعدة مراحل للدراسة والحصول على مرئيات بعض الجهات التي لها صلة بالقرار، ليتم بعد ذلك الرفع إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.

وكان المسحل قال في تصريحات إعلامية الشهر الماضي إنهم يدرسون زيادة اللاعبين الأجانب إلى 9 أو 10، ويتم مشاورة الأطراف المعنية بشكل متعمق.

يذكر أن دوري روشن يسمح بمشاركة 8 أجانب لكل فريق في المباراة، بينما في دوري أبطال آسيا يتم السماح بـ5 لاعبين فقط، إضافة إلى لاعب آسيوي.