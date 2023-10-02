استبعاد ماني من قائمة النصر لمواجهة استقلال دوشنبه

فضّل البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، استبعاد السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق، من قائمة مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف النصر استقلال دوشنبه على ملعب "الأول بارك" ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الإثنين، فإن كاسترو استبعد 3 أجانب من قائمة المحترفين الثمانية، وفقًا لقواعد الاتحاد الآسيوي للعبة.

وجاء ماني بين المستبعدين الثلاثة إلى جانب أليكس تيليس، وأوتافيو.

بينما يعتمد كاسترو في مباراة اليوم على المحترفين الخمسة كريستيانو رونالدو، ومارسيلو بروزوفيتش، وأندرسون تاليسكا، وإيميريك لابورت، وسيكو فوفانا، وفقًا لما جاء في التدريبات مساء أمس.

من جانبه، خاض الجناح عبدالرحمن غريب التدريبات أمس، بعدما تعافى من إصابة أخيرة أبعدته عن مباراة الطائي، الجمعة الماضي، ضمن ثامن جولات دوري روشن.

وكان النصر افتتح مبارياته في المجموعة الخامسة بالفوز على بيرسبوليس الإيراني، ويتطلع لفوزه الثاني اليوم.