مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد العرش

نفذ عشرات المستوطنون اليهود اليوم الاثنين، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم، إن المستوطنين شكلوا مجموعات ونفذوا اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، في ثالث أيام عيد "العُرش اليهودي".

وأضاف الشهود أن "مجموعات كبيرة من المستوطنين تجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدَّوا طقوسًا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين".

استمرار اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، احياء لما يسمى "عيد العرش" اليهودي. pic.twitter.com/bnTUnq8g3b — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 2, 2023

وكان قد اقتحم نحو 880 مستوطنًا أمس الأحد، المسجد الأقصى وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون زي الكهنة الديني.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، وذلك تزامنًا مع عيد العُرش اليهودي،.

وتستمر أيام عيد "العُرش" حتى السابع من شهر أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى".

شاهد | مئات المستوطنين يستحبيون المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم بالتزامن مع احتفالهم بما يسمى "عيد العرش" اليهودي. pic.twitter.com/MC4OcmxNcU — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 2, 2023

وعيد "العُرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".