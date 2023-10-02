أخبار دوليّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في ثالث أيام عيد العرش

2 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

نفذ عشرات المستوطنون اليهود اليوم الاثنين، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم، إن المستوطنين شكلوا مجموعات ونفذوا اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في باحاته، في ثالث أيام عيد "العُرش اليهودي".

وأضاف الشهود أن "مجموعات كبيرة من المستوطنين تجولوا في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدَّوا طقوسًا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين".

وكان قد اقتحم نحو 880 مستوطنًا أمس الأحد، المسجد الأقصى وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين "قرابين نباتية" من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون زي الكهنة الديني.

وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، وذلك تزامنًا مع عيد العُرش اليهودي،.

وتستمر أيام عيد "العُرش" حتى السابع من شهر أكتوبر الجاري، وكثفت "منظمات الهيكل" المزعوم هذه الفترة دعواتها لزيادة أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى".

وعيد "العُرش" هو المناسبة الثالثة ضمن موسم الأعياد اليهودية هذا العام، ويأتي بعد رأس السنة العبرية الجديدة، و"يوم الغفران".