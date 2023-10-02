وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعًا تاريخيًا في أوكرانيا

يعقد وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، اجتماعًا تاريخيًا في العاصمة الأوكرانية كييف، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير عام 2022.

وقال منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هذه المرة الأولى التي يعقد فيها مثل هذا الاجتماع لممثلي جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خارج الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "د ب ا".

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ومنذ غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في فبراير 2022، لم تأت من قبل مثل هذه المجموعة الكبيرة من السياسيين الأجانب رفيعي المستوى إلى كييف.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة مسبقًا لأسباب أمنية، كما جرت العادة منذ بدء الحرب.