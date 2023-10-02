للمرة الثانية.. سانتو يفضّل المعيوف على جروهي

يتجه البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، للاعتماد على عبدالله المعيوف في حراسة مرمى الفريق في مبارة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا على حساب مارسيلو جروهي.

ويحل الاتحاد ضيفًا على سباهان مساء اليوم الإثنين في ثاني جولات دور المجموعات من البطولة القارية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الإثنين أن سانتو يعتزم إشراك عبد الله المعيوف أساسيًا وإبقاء جروهي خارج القائمة للمباراة الثانية على التوالي في دوري أبطال آسيا، بعدما فعل الأمر ذاته في الجولة الافتتاحية أمام أجمك الأوزبكي.

ويبدو أن سانتو استقر على استمرار المعيوف أساسيًا في بطولتي دوري الأبطال وكأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الحارس البرازيلي، الذي يخوض مباريات دوري روشن للمحترفين.

ويُبلِغ سانتو اللاعبين بالتشكيل الأساسي، اليوم، قبل ساعات من انطلاق المباراة، التي يحتضنها ملعب نقش جيهان في مدينة أصفهان الإيرانية.

وخاض الفريق، مساء أمس، تدريبًا جماعيًا على الملعب ذاته، غاب عنه البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط، وأحمد بامسعود، الظهير الأيسر، اللذان أدّيا تمارين خفيفة على بُعد أمتار من زملائهما، شاركهما فيها المهاجم البرازيلي رومارينيو، الذي انضم لاحقًا إلى المجموعة وأظهر جاهزيته للمشاركة أمام سباهان.

وأشارت المصادر إلى شكوى اللاعبين الثلاثة، أخيرًا، من الإجهاد العضلي، مرجّحةً غياب فابينيو عن المباراة، وإشراك مواطنِيه رومارينيو ولويس فيليبي وإيجور كورونادو والفرنسي نجولو كانتي والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتنص لوائح البطولة على إشراك 5 محترفين أجانب فقط في القائمة، إضافة إلى لاعب سادس آسيوي.