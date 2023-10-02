مدافع ريال مدريد مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

بات ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، مهددًا بالغياب عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني، بسبب الإيقاف.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على البارسا في لقاء مرتقب يوم 28 من أكتوبر الجاري، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بالدوري الإسباني.

وتلقى ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد، بطاقة حمراء مباشرة أمام جيرونا بسبب التحام قوي مع بورتو، لاعب جيرونا، في مباراة أقيمت أول أمس السبت وانتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف دون رد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن حكم مباراة ريال مدريد وجيرونا أشار في تقريره إلى أن بورتو كان يحتاج إلى مساعدة طبية، ولم يتمكن من الاستمرار بسبب الإصابة.

وأوضحت أن تقرير الحكم قد يبعد ناتشو عن الملاعب لمدة 4 مباريات مقبلة، ضد كل من أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة ورايو فاليكانو.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على برشلونة صاحب الوصافة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي، بعد غدٍ الأربعاء ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.