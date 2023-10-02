الأخبار المحلية

ضبط مخالفاً لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي

2 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الاثنين، عن ضبط مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.