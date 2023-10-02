ضبط مخالفاً لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الاثنين، عن ضبط مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى 20 ألف ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/AbeNopPDRr — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) October 2, 2023

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.