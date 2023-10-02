مواعيد مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا

تنطلق مساء اليوم الإثنين مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام مباريات الجولة الثانية لمجموعات منطقة غرب آسيا على مدار يومي اليوم الإثنين، وغدًا الثلاثاء، بحيث تقام اليوم 6 مباريات، وغدًا 4 مباريات.

وتشهد الجولة إقامة 10 مباريات في المجموعات الخمس الخاصة بمنطقة الغرب، بواقع مباراتين في كل مجموعة.

ويشارك في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 4 فرق سعودية، هي الهلال والاتحاد والفيحاء والنصر.

ويلعب في هذه الجولة الاتحاد ضد سباهان أصفهان الإيراني ضمن المجموعة الثالثة، فيما يلتقي النصر نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي.

كما يلتقي الهلال نظيره نساجي مازاندران الإيراني، ويلعب الفيحاء أمام باختاكور الأوزبكي.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا

الإثنين 2 أكتوبر

الساعة 03:00 عصرًا.. أجمك الأوزبكي والقوة الجوية العراقي.

الساعة 07:00 مساءً.. الشارقة الإماراتي والفيصلي الأردني.

الساعة 07:00 مساءً.. سباهان أصفهان الإيراني والاتحاد.

الساعة 07:00 مساءً.. ناساف كارشي الأوزبكي والسد القطري.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

الساعة 09:00 مساءً.. الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.

الثلاثاء 3 أكتوبر

الساعة 05:00 مساءً.. نافباخور نامانجان الأوزبكي ومومباي سيتي الهندي.

الساعة 07:00 مساءً.. العين الإماراتي وأهال التركمنستاني.

الساعة 07:00 مساءً.. الفيحاء وباختاكور الأوزبكي.

الساعة 07:00 مساءً.. نساجي مازاندران الإيراني والهلال.

تجدر الإشارة إلى أن كل مباريات الجولة الثانية مذاعة عبر شبكة قنوات SSC.