الحكومة الفرنسية تعتزم بحث سبل مواجهة انتشار “بقّ الفراش”

تعتزم الحكومة الفرنسية بحث سبل مواجهة انتشار حشرة "بقّ الفراش"، خلال اجتماع مقرر له الأسبوع الجاري، وذلك استجابة لطلب بلدية باريس.

وكانت بلدية باريس دعت يوم الخميس الماضي إلى التحرك بشكل أكبر لمواجهة هذه الظاهرة التي تفشت خصوصًا في وسائل النقل العامة، قبل أقل من عام على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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وذكرت الحكومة الفرنسية، أنها ستلتقي الجهات الموفّرة لخدمات النقل لاتخاذ إجراءات حماية أفضل لمستخدميها قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت حشرة بق الفراش في فرنسا وخصوصًا في باريس، وظهرت في المواصلات العامة ودور السينما والقطارات الفائقة السرعة ومترو باريس وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي.

واختفت هذه الحشرات من الحياة اليومية في خمسينات القرن العشرين، وظهرت مرة أخرى خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة، بسبب وتيرة الحياة القائمة بشكل متزايد على التنقّل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعملة، إضافة لتسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية لديها.