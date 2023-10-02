تحديد موقف كيسيه من المشاركة في ديربي جدة

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب وسط الأهلي، من المشاركة في ديربي جدة ضد الاتحاد في دوري روشن، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ويواجه الأهلي جاره الاتحاد يوم الجمعة المقبل في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن.

وأشارت صحيفة "الرياضية" اليوم الإثنين إلى أن كيسيه سيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي بصورة طبيعية في المباراة، إذا احتاج لخدماته المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وجاءت نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها النجم الإيفواري مطمئنة، وذلك بعد أن تعرض لإصابة بشد عضلي في مباراة الاتفاق التي أقيمت أول أمس السبت في دوري روشن.

ومن جهة أخرى، اكتفت المجموعة الأساسية التي شاركت في لقاء الاتفاق بتدريبات لياقية واسترجاعية في صالة الحديد، بينما أدت المجموعة الأخرى تدريبات بالكرة تحت إشراف المدرب الألماني ماتياس يايسله.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة.