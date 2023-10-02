توم هانكس يحذر متابعيه من إعلان “مزيف” استخدم وجهه وصوته

حذر النجم العالمى توم هانكس من انتشار إعلان عن التأمين على الأسنان، تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من دون علمه.

استخدم الإعلان المنتشر على الإنترنت نسخة رقمية من وجه وصوت الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، للترويج لخطة تأمين على الأسنان.

وكتب هانكس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): "احذروا! يوجد مقطع فيديو يروج لبعض خطط طب الأسنان باستخدام نسخة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي. ليس لي أي علاقة بالأمر".

وكان الممثل الأميركي البالغ من العمر 67 عامًا أعرب في وقت سابق عن مخاوفه بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما والتلفزيون.

وعن رأيه في الذكاء الاصطناعي، قال هانكس في حديثه مع الممثل الكوميدي البريطاني آدم بوكستون، أبريل الماضي: "رأينا هذا قادما. رأينا أنه ستكون هناك هذه القدرة على تحويل الأصفار والآحاد داخل الكمبيوتر إلى وجه وشخصية".

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسمح لنسخة مزيفة منه بمواصلة التمثيل إلى الأبد".

وتابع: "قد تصدمني حافلة غدا لكن العروض يمكن أن تستمر وتستمر".