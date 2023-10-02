مواعيد مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا

تقام مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على مدار يومي غدٍ الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء.

وتشهد الجولة الثانية إقامة 16 مباراة، مباراتان في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

وتقام غدًا الثلاثاء 8 مباريات، تمثل مباريات المجموعات من الأولى حتى الرابعة، بينما يشهد بعد غدٍ الأربعاء 8 مباريات، للمجموعات من الخامسة حتى الثامنة.

وتعتبر قمة نابولي وريال مدريد ضمن المجموعة الثالثة، ولايبزيج ومانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة الأبرز في هذه الجولة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 3 أكتوبر

الساعة 07:45 مساءً.. يونيون برلين وسبورتنج براجا.

الساعة 07:45 مساءً.. ريد بول سالزبورج وريال سوسيداد.

الساعة 10:00 مساءً.. مانشستر يونايتد وجالطة سراي.

الساعة 10:00 مساءً.. إنتر ميلان وبنفيكا.

الساعة 10:00 مساءً.. بي إس في أيندهوفن وإشبيلية.

الساعة 10:00 مساءً.. لانس وأرسنال.

الساعة 10:00 مساءً.. نابولي وريال مدريد.

الساعة 10:00 مساءً.. كوبنهاجن وبايرن ميونيخ.

الأربعاء 4 أكتوبر

الساعة 07:45 مساءً.. أتلتيكو مدريد وفينورد.

الساعة 07:45 مساءً.. رويال أنتويرب وشاختار دونيتسك.

الساعة 10:00 مساءً.. نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان.

الساعة 10:00 مساءً.. بوروسيا دورتموند وميلان.

الساعة 10:00 مساءً.. بورتو وبرشلونة.

الساعة 10:00 مساءً.. سيلتيك ولاتسيو.

الساعة 10:00 مساءً.. سرفينا زفيزدا ويونج بويز.

الساعة 10:00 مساءً.. لايبزيج ومانشستر سيتي.

تجدر الإشارة إلى أن كل المباريات ستذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.