غياب رافينيا وبيدري ودي يونج.. قائمة برشلونة أمام بورتو بدوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الاثنين، قائمة فريقه لمباراة بورتو البرتغالي المقرر لها، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شهدت قائمة برشلونة لمباراة بورتو، غياب الثلاثي "رافينيا وبيدري وفرينكي دي يونج" بسبب الإصابة.

وفيما يلي قائمة برشلونة:

"تير شتيجن - جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس- ليفاندوفسكي - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - ماركوس ألونسو - جوندوجان - روميو - سيرجي روبيرتو - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - فيرمين".

قائمة الفريق لمباراة دوري الأبطال pic.twitter.com/pRWNcrG5h7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 2, 2023

وفاز برشلونة فاز على رويال أنتويرب بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.