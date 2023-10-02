انطلاق برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات في تبوك.. الثلاثاء

ينطلق غدًا، الثلاثاء، برنامج اكتشاف المواهب للبنين والبنات الذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا في الإدارة الفنية ويستمر لمدة يومين، في مدينة تبوك، بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس، وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.

الإدارة الفنية بالاتحاد السعودي تُقيم غدًا الثلاثاء المرحلة السابعة من برنامج اكتشاف المواهب في مدينة تبوك. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 2, 2023

ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، التي اعتمدت على 7 ركائز أبرزها مسار تطوير المواهب، ومن ضمن أهداف الاستراتيجية تنظيم أكثر من 50 مسابقة لمختلف الفئات العمرية بحلول عام 2025, بما يسهم في صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخبًا في العالم بحلول عام 2034.

وتُعد مدينة تبوك سابع المدن التي يقام فيها البرنامج، حيث سيتم استقبال المشاركين المرشحين من قبل إدارة التعليم بمنطقة تبوك، وسيخضعون لتجارب الأداء وبناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق المعايير التي حددتها الإدارة الفنية.

ومن المقرر أن يقام المهرجان في 8 مدن قادمة هي: جدة وأبها والجوف وحفر الباطن والدمام والباحة والمدينة المنورة والرياض.