برشلونة يعلن تجديد عقد لامين يامال حتى 2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، الإثنين، تجديد تعاقده مع نجمه الشاب لامين يامال حتى 2026.

وقال برشلونة في بيان: "وقع المهاجم صباح يوم الاثنين في حدث حضره رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، النائب الأول للرئيس رافا يوستي، المدير المسؤول عن كرة القدم للشباب جوان سولير والمدير الرياضي أندرسون لويس دي سوزا "ديكو" .

وأضاف: "يضمن الاتفاق بقاء اللاعب الشاب في برشلونة، النادي الذي ينتمي إليه منذ أن كان في السابعة من عمره، عندما انضم من نادي لا توريتا".

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟐𝟔 pic.twitter.com/9LUn7qcH9k — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) October 2, 2023

وتابع البيان: "صعد لامين يامال في صفوف الشباب ويعتبر أحد أهم اللاعبين الذين خرجوا من (لا ماسيا) في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "كان عمره 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا فقط عندما شارك لأول مرة في الدوري ضد بيتيس في 29 أبريل 2023، مما جعله أصغر لاعب على الإطلاق يظهر في مباراة تنافسية للفريق".

وأوضح بيان برشلونة: "أصبح تشافي هيرنانديز يستخدم خدماته تدريجيًا أكثر فأكثر، وبعد انضمامه إلى الفريق في جولته التحضيرية للموسم، أصبح أصغر لاعب أساسي على الإطلاق لبرشلونة في مباراة ضد قادس هذا الموسم، وضد رويال أنتويرب أصبح ثاني أصغر لاعب على الإطلاق. للظهور في المنافسة.

Lamine Yamal: A Special Talent. 𝑴𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝑳𝒂 𝑴𝒂𝒔𝒊𝒂. 💎🏡 pic.twitter.com/Y6hSaTVVnK — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2023

واختتم: "على الرغم من صغر سنه، فقد فاز بالفعل بأول مباراة دولية له مع إسبانيا. في المباراة ضد جورجيا، لم يصبح أصغر لاعب يلعب مع منتخب لاروخا فحسب، بل أصبح أيضًا أصغر هداف على الإطلاق".

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اتفق برشلونة مع وكيل اللاعب خورخي مينديز، على التجديد حتى عام 2030، عندما يبلغ يامال 18 عامًا.