مبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل

أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة نيوكاسل، مساء الأربعاء على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء على رأس القائمة "عثمان ديمبلي وكيليان مبابي، إلى جانب أشرف حكيمي وجونزالو راموس وكولو مواني".

ضمت قائمة باريس سان جيرمان كلا من:

كيلور نافاس - أشرف حكيمي - دانيال أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - جونزالو راموس - عثمان ديمبلي - دانيلو - فيتينيا - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - إيمري - سكرينيار - تيناس - دوناروما

كان باريس قد فاز في الجولة الأولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني، بهدفين دون رد، بينما تعادل ميلان مع نيوكاسل دون أهداف.