تشكيل الاتحاد لمواجهة سباهان في دوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، تشكيل "العميد" الذي سيخوض به لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني.

تقام المباراة بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

عبد الله المعيوف، حسن كادش، عمر هوساوي، مدالله العليان، مهند الشنقيطي، فابينيو ،نجولو كانتي، أحمد بامسعود، كورنادو، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله

قائمة كبير آسيا وعميدها في لقاء اليوم#الاتحاد_ساباهان pic.twitter.com/JsJbFbqx89 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 2, 2023

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

"سلطان الفرحان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، طلال حجي، هارون كمارا، صالح العمري، أسامة المرمش