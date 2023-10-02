الشؤون الإسلامية تقيم الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم بـ إثيوبيا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم المحلية بجمهورية إثيوبيا في نسختها الأولى بالعاصمة أديس أبابا، التي نظمتها الوزارة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية إثيوبيا وبالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى الإثيوبي، حيث تم تكريم ٢٥ فائزًا في فروع المسابقة الخمسة، بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامية رئيس هيئة العلماء بجمهورية إثيوبيا الدكتور حجي إبراهيم تحفة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيدالله الحميداني، وعدد من السفراء ورؤساء المجالس والشخصيات الإسلامية وأعضاء البعثات وعدد من الإعلامين.



وخلال الحفل ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين كلمة أكد فيها أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده تسخر جميع الإمكانات لخدمة الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض، وفي مقدمتها حفظ القرآن الكريم ورعايته عبر طباعته وتوزيعه بترجمات مختلفة، وإقامة المسابقات المحلية والدولية، وتعد هذه المسابقة ضمن جهود المملكة للاهتمام بحفظة كتاب الله.

عقب ذلك ألقى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامية رئيس هيئة العلماء بجمهورية إثيوبيا الدكتور حجي تحفة كلمة قدم فيها شكره وتقديره لقيادة المملكة على ماتقدمه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين في شتى دول العالم.وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية وتكريم لجان التحكيم بدروع تذكارية.