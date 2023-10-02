إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أصيب فلسطينيان، مساء اليوم، بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين، الذين اقتحموا بلدة قصرة بمدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين، اقتحموا بلدة قصرة، بحراسة قوات الاحتلال، واعتدوا على الفلسطينيين ومنازلهم، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مسناً، من منزله في بلدة العيساوية، كما اعتقلت شاباً من بلدة سلوان جنوب القدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب.