التعاون الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق المسجد الإبراهيمي

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم، بشدة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين واعتقال عدد منهم، وإغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، عادةً ذلك امتداداً لانتهاكات إسرائيل، وقوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، وخرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات الممنهجة التي تغذي العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في مدينة القدس المحتلة.