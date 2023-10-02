والد طالب دهسته حافلة المدرسة بالدمام: “ابني ضحية وهو عبرة حتى لا تتكرر هذه الحوادث مستقبلا”

روى والد الطفل المتوفى دهسا بعد نزوله من الحافلة المدرسية بالدمام، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن الحادث المحزن.

وقال في تصريحاة لقناة "الإخبارية": "سائق الحافلة دهس ابني مرتين ولم يستجيب لنداء أخيه الأكبر.. وأعلم أن ما حدث قضاء وقدر، ولكن هل سائقو الحافلات على قدر المسؤولية؟".

وتابع: "ابني (البراء) ضحية وهو عبرة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا.

فيديو | والد الطفل المتوفي لـ #الإخبارية: ابني "البراء" ضحية وهو عبرة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/0XLOrUHMGZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 2, 2023

وتوفي الطالب نتيجة تعرضه لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التي كانت تقله إلى منزله شرق السعودية.

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، أن الطالب تعرض لحادثة الدهس بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، مؤكدة أن الحافلة المدرسية تابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، وأدى ذلك إلى وفاة الطالب.

من جهتها، رفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب "البراء بن أحمد أبو شقاف" الذي يدرس بمدرسة أبي داؤود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.