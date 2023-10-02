الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض

بدأت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من العام على انخفاض، خلال تعاملاتها اليوم، بعد أن ضغط ارتفاع عوائد السندات على الأسهم، في حين أظهرت بيانات استمرار تراجع نشاط المصانع في منطقة اليورو بشكل حاد وواسع النطاق.

وتخلى المؤشر ستوكس "600" عن مكاسبه المبكرة لينخفض واحدًا بالمئة، مسجلاً أدنى مستوى يومي له منذ نهاية مارس الماضي.

وهبطت جميع المؤشرات الأوروبية ومنها المؤشر داكس الألماني الذي انخفض 0.9 بالمئة.

وهوى سهم مزود قسائم الشراء والبطاقات المدفوعة مقدمًا (إدينريد) 11 بالمئة بعد تصريحات لوزير فرنسي حول فرض محتمل لحد أقصى للعمولات على قسائم شراء الوجبات في فرنسا.

كما خسر سهم منافسها (سوديكسو) 3.3 بالمئة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية القياسية لمنطقة اليورو لأجل 10 سنوات إلى 2.922 بالمئة وصار في سبيله لبلوغ أعلى مستوى له منذ 12 عاماً الذي سجله الأسبوع الماضي.