ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف

أصدر المرصد الوطني للعمل تقرير التوطين للربع الثاني من العام الحالي، الذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص.

وسجل سوق العمل في المملكة، أعلى مشاركة للمواطنين خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023، مقارنةً بالأرباع السنوية السابقة، ليرتفع عدد الموظفين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف.

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وأوضح المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق الموارد البشرية (هدف)، الاثنين، أن أعداد الموظفين من المواطنين سجلت أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد العاملين الذكور إلى 1.3 مليون، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023.

كما أشار التقرير، تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27%، تليها مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة 21% لكل منهما، وذلك في الربع الثاني من 2023.

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ويعود تنامي أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية؛ إذ أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق.

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