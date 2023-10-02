مدرب الهلال يأمل في الاستفادة من حماس ناساجي الإيراني لتحقيق الفوز

يأمل جورجي جيسوس مدرب الهلال أن يأتي حماس ناساجي الإيراني لمواجهة فريقه بنتيجة عكسية غدا الثلاثاء ليواصل العملاق السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتجنب الهلال الخسارة وتعادل قرب النهاية 1-1 مع ضيفه نافباهور الأوزبكي في الجولة الأولى لدور المجموعات ليتأخر بنقطتين عن ناساجي الذي تفوق على مومباي سيتي الهندي.

ويبحث الهلال،الذي فاز باللقب أربع مرات وهو رقم قياسي، عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة حتى لا يتعقد موقفه في المجموعة الرابعة.

وأبلغ جيسوس مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين "نقدر حماس ناساجي لمباراة الغد. نأمل استغلال هذا الحماس لصالحنا لإظهار إمكانات اللاعبين".

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