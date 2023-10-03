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المملكة تحقق المركز الثاني عالمياً في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023

3 أكتوبر 2023 · < 1 minutes
وزارة السياحة
وزارة السياحة

حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023، وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر"، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت وزارة السياحة أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

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النتائج المشرفة جاءت كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.

وأفاد وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بأن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم الغير مسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد.

يشار إلى أن هذه الإنجازات تعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، حيث يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.

 