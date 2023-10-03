المملكة تحقق المركز الثاني عالمياً في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023

حصلت المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023، وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر"، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت وزارة السياحة أن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

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النتائج المشرفة جاءت كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.

وأفاد وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بأن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم الغير مسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد.

نحو مستقبل مستدام للسياحة!

استضفنا في #يوم_السياحة_العالمي وزراء السياحة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والمهتمين في القطاع السياحي، للاحتفال بهذا الحدث العالمي وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام لقطاع السياحة عالمياً.#بحفاوة_نستضيف_العالم 🇸🇦 pic.twitter.com/R78g00JgOy — وزارة السياحة (@Saudi_MT) October 1, 2023

يشار إلى أن هذه الإنجازات تعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، حيث يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.