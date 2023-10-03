تحديد مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

حدَّد الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وتجرى ثلاث مباريات في 30 أكتوبر، تجمع الأولى النجمة وضيفه الفيصلي في بريدة، بينما يواجه الخليج في الثانية ضيفه ضمك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ويلاقي الهلال نظيره الحزم في الثالثة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تستمر الإثارة في #أغلى_الكؤوس 🔜 مواعيد مباريات دور الـ 16 🗓 نراكم قريبًا 👋🏻 pic.twitter.com/6tME5p0xXt — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 2, 2023

أما في 31 أغسطس، فتُلعب خمس مباريات، حيث يحل الشباب ضيفًا على الفتح في الأحساء، ويستضيف التعاون فريق الوحدة في بريدة، ويلاقي الاتحاد نظيره الفيحاء في الرياض، ويواجه النصر فريق الاتفاق في الرياض، وتختتم المباريات بلقاء الأهلي وأبها في جدة.

يذكر أنم الهلال تُوج بلقب النسخة الماضية لكأس خادم الحرمين الشريفين 2023 بعد نهائي مثير مع نادي الوحدة حسمه بركلات الترجيح 8-7.

وحصد الهلال لقبه العاشر في المسابقة، في الوقت الذي يحمل فيه الأهلي الرقم القياسي برصيد 13 لقبا.