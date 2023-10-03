رونالدو: سعيد بأول أهدافي في دوري أبطال آسيا

أعرب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عن سعادته بتسجيل أول هدف له بدوري أبطال آسيا.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز بنتيجة 3-1 على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي يوم الإثنين.

وكتب رونالدو على حسابه الرسمي موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "مباراة جيدة من الجميع في الفريق".

وأضاف: "سعيد بتسجيل هدفي الأول في دوري أبطال آسيا، سنواصل الفوز".

Good game from everyone on the team!

Happy to have scored my 1st #ACL champions league goal!💪🏼⚽️

We keep wining!💙💛 pic.twitter.com/cz5U1saxYd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 2, 2023

وأحرز رونالدو هدف التعادل الأول للنصر عند الدقيقة الـ66 بعدما كان النصر متأخرا بهدف منذ الشوط الأول، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة إلى فوز بثلاثية في الشوط الثاني.

وجاء هدف رونالدو الآسيوي بعد غيابه عن التسجيل في الدور التمهيدي أمام شباب الأهلي دبي، وبرسيبوليس الإيراني في الجولة الأولى من دور المجموعات.

يذكر أن كريستيانو يتصدر حاليا قائمة هداف دوري روشن السعودي برصيد 10 أهداف بعد مرور 8 جولات على انطلاقة المسابقة.