مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

جدد المستوطنون اليهود اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك اليوم الثلاثاء، وسط حماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مئات المستوطنين باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، في رابع أيام عيد العُرش اليهودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

اقرأ أيضًا: سقوط مروحية مدنية في خزان مياه في كوريا الجنوبية

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأدت طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى، وتحديدا عند بابي السلسلة والقطانين.

وذكرت "وفا" أن 1941 مستوطنًا اقتحموا أمس الاثنين المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوسا تلمودية حاملين قرابين نباتية من سعف النخيل، بعد نجاحهم في إدخالها، فيما ارتدى آخرون زي الكهنة.

هذا وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عيد العُرش اليهودي، قيودًا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.