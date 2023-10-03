ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الثلاثاء، عن ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة، بينهم 16 مواطنًا، و12 مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 530 متنًا من الإبل، و270 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان نشر عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.