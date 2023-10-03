هازارد يعلن عودته للملاعب

سيعود النجم البلجيكي إدين هازارد مرة أخرى إلى ملاعب كرة القدم هذا الشهر بعد إعلان مشاركته في مباراة خيرية.

ورحل إدين هازارد عن ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني في الصيف، بعد أن شارك في 76 مباراة فقط خلال أربعة مواسم في النادي.

وصل المهاجم إلى البرنابيو في عام 2019 قادمًا من تشيلسي وانضم كأحد اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يثبت نفسه مع الريال مما تسبب في إنهاء عقده بالتراضي.

وأصبح هازارد الآن بدون ناد، وكانت هناك تقارير تشير إلى أن البلجيكي يمكن أن يعتزل كرة القدم.

Eden Hazard va retrouver les pelouses. 🇧🇪 L’attaquant belge va jouer avec avec le Variétés Club de France le 18 octobre prochain à Calais, pour la bonne cause. ❤️ pic.twitter.com/8hYnylqNhC — PFC (@PassionFootClub) October 2, 2023

وبحسب صحيفة ليكيب، فإن هازارد سيلعب مع نادي فاريتيس كلوب دو فرانس يوم 18 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد لوبوبي في كاليه.

تم تأسيس نادي فاريتيس كلوب دو فرانس في عام 1971 ويستضيف أكثر من 40 مباراة خيرية سنويًا، بمشاركة العديد من أشهر اللاعبين.

وسينضم هازارد إلى الفريق لخوض مباراة، حيث سيلعب جنبًا إلى جنب مع بعض الفائزين بكأس العالم في فرنسا منذ عام 1998، بما في ذلك مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب ولوران بلان وروبرت بيريس وكريستيان كاريمبيو أمام 12 ألف مشجع.

وسينضم أيضًا إلى هازارد بعض زملائه السابقين في فريق ليل، مع ماتيو ديبوشي ويوهان كاباي.