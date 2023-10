يويفا يبدأ بيع تذاكر يورو 2024 في ألمانيا

يبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء عملية بيع تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وحتى 26 أكتوبر الجاري، سيتمكن المشجعون من طلب تذاكر مباريات محددة، وسيجرى تخصيصها عبر قرعة.

وتطرح دفعة أولى من 1.2 مليون تذكرة للبيع في المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر البطولة.

🏟️ Applications for #EURO2024 tickets will open this afternoon from 14:00 CET!

🎟️ Tickets are available from just €30, all you need to do is create your UEFA ticketing account and apply from 3-26 October.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 3, 2023