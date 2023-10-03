أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تنفيذ قرار تغطية المباني تحت الإنشاء

بدأت أمانة العاصمة المقدسة العمل بتنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضرورة تغطية المباني تحت الإنشاء والتي تقع على الطرق التجارية، بهدف المحافظة على المظهر العام وضمان وقاية الموقع وتفادي ما قد يحدث من أضرار.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمانة دعت إلى ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات لتفادي ما قد يترتب عليها من غرامات، مفيداً أنه بدأ العمل بهذا القرار ابتداءً من 27 سبتمبر الماضي، بوصفه إجراءً وقائياً واحترازياً للمباني النظامية تحت الانشاء، بما يضمن سلامة ووقاية المباني والمواقع المحيطة بها.

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وأضاف زيتوني أن الأمانة وضعت عدداً من المعايير والمواصفات الفنية لتغطية المباني أثناء الإنشاء، منها التغطية الكاملة للمباني تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوج والالتزام بمتطلبات السلامة عند إنشاء السقالات وفق الكود السعودي، مع عمل الصيانة الدورية ومعالجة الأجزاء التالفة بشكل دوري.

وأشار إلى أن ذلك يهدف لعزل منطقة الأعمال عن الطرق ومستخدميها وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.