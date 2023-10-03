التجارة تستدعي 124 سيارة لوجود خلل خطير

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 124 مركبة من سيارات لينكون "Continental"، وفورد "Super Duty"، من موديلات الفترة 2017 - 2020.

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وأوضحت الوزارة، في منشور عبر موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في الكاميرا الخلفية للمركبة، قد يؤدي إلى عدم الرؤية بوضوح عند الرجوع للخلف؛ ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت وزارة التجارة، إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا، عقب التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa).

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