منح جائزة نوبل في الفيزياء للثلاثي بيار أغوستيني وفيرينس كراوس وآن لويلييه

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، عن منح جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام إلى الفرنسي بيار أغوستيني والنمسوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه، عن تجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

