منح جائزة نوبل في الفيزياء للثلاثي بيار أغوستيني وفيرينس كراوس وآن لويلييه

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الثلاثاء، عن منح جائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام إلى الفرنسي بيار أغوستيني والنمسوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه، عن تجاربهم التي أعطت البشرية أدوات جديدة لاستكشاف عالم الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

Today we'll find out who has been awarded the 2023 Nobel Prize in Physics. Stay tuned for all the latest news - we'll be streaming the announcement live on Twitter here: https://t.co/T6T95my3w3 Let us know if you'll be watching.#NobelPrize pic.twitter.com/xqameJqERf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

وكانت أكاديمية نوبل السويدية، منحت جوائزها في الطب لعام 2023 لكل من الطبيب الأمريكي درو وايزمان وعالمة الكيمياء الحيوية المجرية كاتالين كاريكو، وذلك تقديرًا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كورونا.

ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم الأربعاء مع الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء قبل جائزة الآداب المرتقبة الخميس والسلام الجمعة وهي الجائزة الوحيدة التي تعلن في أوسلو. ويختتم موسم نوبل الإثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.