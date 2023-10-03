المرور: 4 خطوات لتفادي انفجار إطار المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة

نصح المرور السعودي بضرورة اتباع عدد من الخطوات لتفادي انفجار إطارات المركبة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وأوضح المرور خلال منشور عبر موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات تشمل التحقق من مستوى ضغط الهواء، والتأكد من سلامة الإطارات وفحصها دوريًا، وتجنب زيادة حمولة المركبة، والحرص على استخدام الإطارات المناسبة للمركبة.

وأوضح المرور أن التأكد من صلاحية إطارات المركبة يعزز السلامة المرورية.

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