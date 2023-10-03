مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري شهير بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكرت محطة الإذاعة التايلاندية "تاي بي بي إس"، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على الجاني وهو فتى يبلغ من العمر 14 عامًا.

Breaking: #Thai police say they have received reports of gunfire in a #Bangkok shopping center. Awaiting further details. pic.twitter.com/ygoh7kSieS — Breaking Now™® (@Breaking_Now1) October 3, 2023

ويعد المركز التجاري من بين أكثر المراكز التجارية شهرة في بانكوك، كما يحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسائحين على حد سواء.

ويقع المركز التجاري عند محطة سيام للسكك الحديدية، وهي مكان رئيسي في العاصمة.

https://twitter.com/matthewcmli/status/1709168834358521941

وقالت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحًا نشطًا فتح النار في مركز تسوق فاخر في العاصمة التايلاندية بانكوك، وإنهم كانوا في طريقهم إلى المركز التجاري في وسط بانكوك.