مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري شهير بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكرت محطة الإذاعة التايلاندية "تاي بي بي إس"، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على الجاني وهو فتى يبلغ من العمر 14 عامًا.

Breaking: #Thai police say they have received reports of gunfire in a #Bangkok shopping center.

Awaiting further details. pic.twitter.com/ygoh7kSieS

— Breaking Now™® (@Breaking_Now1) October 3, 2023