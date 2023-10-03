أخبار دوليّة

مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مركز تجاري بتايلاند

3 أكتوبر 2023 · < 1 minutes

أعلنت الشرطة التايلاندية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز تجاري شهير بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكرت محطة الإذاعة التايلاندية "تاي بي بي إس"، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على الجاني وهو فتى يبلغ من العمر 14 عامًا.

ويعد المركز التجاري من بين أكثر المراكز التجارية شهرة في بانكوك، كما يحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والسائحين على حد سواء.

ويقع المركز التجاري عند محطة سيام للسكك الحديدية، وهي مكان رئيسي في العاصمة.

https://twitter.com/matthewcmli/status/1709168834358521941

وقالت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحًا نشطًا فتح النار في مركز تسوق فاخر في العاصمة التايلاندية بانكوك، وإنهم كانوا في طريقهم إلى المركز التجاري في وسط بانكوك.