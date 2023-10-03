جناح المملكة بمعرض إكسبو الدوحة للبستنة يجذب أنظار الوفود المشاركة

زار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو الدوحة 2023م للبستنة.

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وكان في استقباله وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، حيث استمع الزوار إلى شرح عن الجناح من المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض صالح بن عبد المحسن بن دخيّل؛ استعرض خلاله أعمال المبادرات البيئية الخضراء، والإسهامات الفاعلة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى الصديقة للبيئة.

وجذب جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة؛ أنظار كبار الشخصيات من قادة ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم، خلال الافتتاح الرسمي للمعرض الذي يقام تحت شعار: "صحراء خضراء.. بيئة أفضل".

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ويستعرض معرض إكسبو الدوحة 2023م للبستنة؛ أفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة والاستدامة البيئية، لإلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة لمكافحة التصحّر، من خلال أربعة محاور هي الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.

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