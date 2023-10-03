انطلاق فعاليات معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب 2023 بجدة

انطلقت اليوم بمركز جدة للمنتديات، فعاليات معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب 2023, برعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة.

ويهدف المعرض إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم وعرض كل تطورات المجال التعليمي والتدريبي في المملكة, وتزويد سوق العمل بخريجين مبدعين ومبتكرين في تخصصاتهم للمساهمة في مسيرة وتنمية الوطن.

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وتضم فعاليات المعرض الذي يستمر خلال الفترة 3 - 5 أكتوبر, العديد من البرامج التدريبية والعروض المرئية والمبادرات النوعية والفعاليات التعليمية والفنية المصاحبة.

ويقدم المعرض أكثر من 20 دورة وبرنامجًا تدريبيًا نوعيًا للطلاب ولزوار المنصة التعريفية الرئيسية, إضافة إلى أجنحة متعددة وبرامج تعليمية تقدمها الجهات المشاركة, إلى جانب فعاليات المسرح المتنوعة والمؤتمرات النوعية للتعريف بالدور الريادي للتعليم وبأهم مكتسباته وإنجازاته.

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ويحظى معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب بالاهتمام والتفاعل الدائم من الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة, حيث يشارك فيه عدد من الإدارات التعليمية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والأكاديميات المهنية والمراكز التدريبية المتخصصة وخبراء التعليم والتدريب.

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