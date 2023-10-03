مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 53.60 نقطة ليقفل عند مستوى 10952.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، بلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، والسعودي الألماني الصحية، والصقر للتأمين، وبوبا العربية، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصناعات الكهربائية، والباحة، ودار الأركان، ورعاية، ومرنة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.02% .

الأكثر نشاطًا في الكمية والقيمة

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات، والراجحي، ولومي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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مؤشر الأسهم الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 247.82 نقطة ليقفل عند مستوى 22544.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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