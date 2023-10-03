مجموعة “روشن” تحصل على أول شهادة دولية للمدن الذكية في المنطقة

حصلت مجموعة "روشن"، أحد المشروعات الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، على علامة كايت مارك للمدن الذكية، من المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، لتصبح أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والهند تحصل على هذه الشهادة الدولية المرموقة، كواحدة من أفضل 20 مؤسسة حول العالم.

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "روشن" ديفيد جروفر, إن الحصول على علامة كايت مارك للمدن الذكية من المعهد البريطاني للمعايير (BSI) إنجازًا كبيرًا وشهادة على ريادة روشن في هذا المجال، وثمرة جهد جماعي للفريق بأكمله.

من جهته أكد مدير الاستدامة في المجموعة وليد الغامدي، أن الحصول على شهادة الجودة من المعهد البريطاني للمعايير يؤكد الالتزام بتحقيق التميز المؤسسي وقيادة رحلة التحول في الصناعة من خلال وضع معايير جديدة للاستدامة في ممارسات التطوير العمراني السائدة.

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ويعد المعهد البريطاني للمعايير (BSI) مؤسسة لتحسين الأعمال التجارية والمعايير التي تمكّن المؤسسات من تحويل معايير أفضل الممارسات إلى عادات متميزة، وبناء الثقة من أجل عالم أكثر مرونة.

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