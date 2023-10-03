ورشة لتطوير مسارات المرحلة الثانوية بتعليم الشرقية

عقدت الإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية، ممثلة بإدارتي الإشراف التربوي "بنين ، بنات"، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية والبرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات.

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الورشة بعنوان "مقترحات تطوير البيئة التعليمية والتجهيزات نظام مسارات المرحلة الثانوية وفق نتائج الدراسات التقويمية"، بحضور 30 متخصصًا على مستوى تعليم المنطقة، لبحث التجهيزات والحوافز اللازمة لتطوير مسارات المرحلة الثانوية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص, أن الورشة الوزارية تأتي ترجمة ًللمساعي الحثيثة التي تبذلها إدارة التعليم الهادفة إلى الوصول لرؤية مشتركة لرصد واقع البيئة التعليمية والتجهيزات لتطوير مسارات المرحلة الثانوية.

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وأشار الباحص إلى أن الورشة تناولت أبرز نقاط فرص التحسين في البيئة التعليمية, والتجهيزات لنظام المسارات التغييرات المقترحة في البيئة التعليمية، وأبرز المقترحات لتطوير البيئة التعليمية.

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